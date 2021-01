Le célibat de Kim Kardashian affole les compteurs. Annoncé commeau tout début du mois de janvier, le divorce entre la star de 40 ans et le fantasque rappeur Kanye West est plus brûlant que jamais. Sur Instagram, la femme d'affaires vient en effet de faire grimper la température à plus d'un titre.

Celle qui n'avait rien publié depuis le 26 décembre, date à laquelle elle s'affichait avec un corset détonant , a fait un come-back fracassant avec deux clichés cumulant déjà 4,5 millions de likes en vingt-quatre heures. Outre ses poses lascives en collants, c'est surtout son absence d'alliance qui a sauté aux yeux de ses fans ce 12 janvier. Depuis le fameux cambriolage à Paris en octobre 2016, cette bague sobre était d'ailleurs devenue l'un des seuls bijoux porté par Kim Kardashian, traumatisée par l'événement.

Celle qui vient tout juste d'empocher la somme de 200 millions de dollars grâce à sa marque beauté KKW en aurait-elle profité pour officialiser sa procédure de divorce pour de bon ?