Officiellement divorcée de Kanye West, Kim Kardashian profite du bon temps avec son nouveau compagnon, l'humoriste américain Pete Davidson.Si le couple avait déjà échangé un baiser en automne dernier sur le plateau de l'émission "Saturday Night Live", leur relation n'a été officialisée qu'en mars dernier. Tout a l'air de rouler pour les deux tourtereaux.

Dans une interview pour le podcast "Making Space" de Hoda Kotb, Kim Kardashian a tout d'abord confié avoir voulu prendre son temps après son divorce difficile avec Kanye West. "J'ai pris environ 10 mois avant de sortir ou de parler à quelqu'un", confie la star. "Je voulais prendre ce temps pour vraiment comprendre ce qui m'était arrivé et laisser libre court à mes émotions: 'Est-ce que je prends la bonne décision? Comment je me sens par rapport à ça?' Une fois que j'ai tourné la page, je me suis dit: 'OK, je suis prête à rencontrer quelqu'un'. C'est arrivé complètement par hasard".

Elle explique ainsi que sa rencontre avec l'humoriste Pete Davidson était complètement inattendue. "Vous savez, parfois les choses arrivent quand on s'y attend le moins. Sortir avec Pete, c'est la dernière chose que j'avais vraiment prévue", explique la diva. "Quand c'est arrivé, j'étais vraiment surprise, et lui aussi. Ça rend les choses encore plus douces et plus amusantes."

Une relation davantage privée

Si Kim Kardashian a officialisé sa relation avec Pete Davidson sur les réseaux sociaux, elle s'attelle tout de même à garder certains aspects de leur couple dans le cadré privé. "Cela fait du bien de savoir que nous avons cette connexion et que nous avons notre petite bulle en dehors du monde virtuel", confie-t-elle encore.

En tout cas, Kim Kardashian a l'air complètement sous le charme. La star de la téléréalité confie d'ailleurs que le simple fait d'être avec son compagnon lui donne le sourire.

"Hier, nous étions en voiture, je l'ai regardé et je lui ai dit: 'Merci'. Simplement merci d'avoir fait les courses avec moi, d'aller avec moi à un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste. Ces simples choses de la vie me plaisent tellement avec toi."