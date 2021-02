Ce 8 février, Kim Kardashian n'a pas résisté à l'envie de partager l'épatant tableau peint des mains de sa fille North, 7 ans. Un paysage montagneux et détaillé qu'elle a qualifié de "chef d'œuvre" sans tergiverser. Mais sur les réseaux sociaux, le scepticisme était de mise et nombreux sont ceux qui ont qualifié la toile de "fake" ou de copie éhontée des peintures de l'Américain Bob Ross., lisait-on notamment sur Twitter. Des commentaires que l'ex de Kanye West ne pouvait pas laisser passer.

"Laissez chaque enfant être brillant"

"NE JOUEZ PAS AVEC MOI QUAND IL S'AGIT DE MES ENFANTS", a prévenu la star de 40 ans. "Ma fille et sa meilleure amie prennent de sérieux cours de peinture à l’huile où leur talent et leur créativité sont encouragés et exaltés. North a travaillé dur sur cette peinture qu’elle a mis plusieurs semaines à terminer. Comme une maman fière de sa fille, j’ai voulu partager son travail avec tout le monde", a-t-elle ajouté, furieuse. "Ces enfants font des choses étonnantes. Comment osez-vous les accuser de ne pas être talentueuses? Cessez de vous faire honte et laissez chaque enfant être BRILLANT. NORTH A BIEN PEINT CE TABLEAU, POINT", a-t-elle conclu avec fermeté.