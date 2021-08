Alors que le teasing des'intensifie de jour en jour, Kanye West et Kim Kardashian jouent avec les nerfs de leurs fans. Ce jeudi 26 août, le rappeur, qui habite actuellement dans un stade pour peaufiner son album, organisait une nouvelle session d'écoute grandiloquente.

Surprise : la mère de ses quatre enfants y a foulé le stade Soldier Field de Chicago. Et ce n'est pas tout. C'est en robe de mariée que la femme d'affaires est apparue sous les yeux médusés du public. Vêtue en Balenciaga, la star a marché jusqu'à Kanye West, le tout dans un décor directement inspiré de la maison d'enfance du producteur. Une scène surréaliste qui a mis la Toile en émoi et qui donne du poids à la rumeur d'un rabibochage. "Kim était heureuse de le faire pour Kanye et de participer à cet événement, qui était si important pour lui", s'est empressée de temporiser une source, souligne Madame Figaro. Business is business ?