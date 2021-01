De quoi vous donner le tournis. Souvent résumée à ses courbes et parfois moquée pour ses looks osés, Kim Kardashian n'en reste pas moins une femme d'affaires redoutable. Lancée en grande pompe en 2017, sa marque "KKW" est une véritable. Crèmes en tous genres, parfum... les produits conçus par la star de 40 ans se vendent comme des petits pains. Et viennent de la rendre (très) riche.

C'était dans les tuyaux depuis un moment : Kim Kardashian et Coty vont donc s'allier. La société, déjà propriétaire à 51% de la marque de cosmétiques de Kylie Jenner, vient d'obtenir 20% des parts. Une opération XXL qui permet à l'ancienne compagne de Kanye West d'empocher la somme rondelette de 200 millions de dollars. "Je suis si fière de la manière dont la marque KKW s’est développé ces quatre dernières années, et il me tarde de travailler avec Coty pour la nouvelle phase d’innovation, de développement et la capacité à proposer de nouveaux produits aux consommateurs à travers le monde", s'est-elle félicitée dans un communiqué. De quoi financer sa future formation d'avocate ?