IMG Models poursuit son "mercato" XXL. Après les signatures de la jeune poétesse américaine Amanda Gorman, récemment aperçue au Super Bowl après sa prestation historique au Capitole, et de la belle-fille de Kamala Harris, l'agence de mannequins vient d'enrôler Natalia Bryant, la fille aînée du regretté basketteur Kobe Bryant, décédé dans des circonstances tragiques à l'âge de 41 ans le 26 janvier 2020.

Tout juste âgée de 18 ans, la fille de la star de la NBA, a partagé sa fierté sur son compte Instagram où elle cumule déjà 2.3 millions de followers. "J'ai toujours été intéressée par la mode depuis mon plus jeune âge", a-t-elle confié ce mardi 9 février. "Je ressens un véritable amour pour cette industrie et, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire du mannequinat. Il y a beaucoup à apprendre mais je pense que c'est une excellente occasion pour moi de me lancer et de m'exprimer de manière créative. Je suis ravie et honorée de faire partie de la famille IMG", a-t-elle ajouté sur le réseau social, accompagnant sa publication d'un superbe cliché en noir et blanc. "Je suis tellement heureuse pour toi", lui a répondu sa mère, Vanessa Bryant, non sans émotion.