Le réveil de Kody, qui vient de finir un tournage à Los Angeles, fut rude ce lundi. “C’est très bizarre car il est 8h 22 ici, nous confie l’humoriste du Grand Cactus, les sanglots dans la voix. Je viens de me lever et j’ai appris la nouvelle car je reçois plein de messages. J’ai vraiment l’impression d’avoir perdu un membre de ma famille. On perd un grand artiste, un des derniers dinosaures… Des monstres sacrés comme lui, il n’y en a plus beaucoup de cette génération. Je suis très ému, je me suis réveillé avec les larmes aux yeux.”

Un point commun avec son père: leur AVC

Très touché par le départ de Jean-Paul Belmondo, Kody n’en revient d’être ému à ce point-là “pour quelqu’un que tu admires mais qui n’est pas de ta famille. Il représentait beaucoup pour moi. À 16 ans, je l’imitais déjà, ça fait donc plus de 25 ans que je le fais…, poursuit, très ému, celui qui avait acheté une biographie du Magnifique à 17 ans et connaît les répliques de films par cœur. Belmondo, pour moi, il incarne quelque chose de spécial. Jusqu’à la fin de sa vie, son courage, sa force. Il a cette petite malice dans l’œil, qui est resté intacte. J’ai pu en être témoin la première fois que je l’ai vu il y a quelques années. C’est son ami Marc Duvinage qui nous avait introduits. Il y avait Charles Gérard et Charly, deux de ses meilleurs amis, disparus aussi récemment. J’ai pu manger avec eux.” A ce repas, Kody avait aussi fait connaissance avec sa sœur, dans un cadre intime et privilégié. “J’avais même pu parler avec lui de son AVC car mon père avait la même chose, se souvient celui dont le paternel ne voulait pas qu’on l’aide avec sa canne. Il m’a donné de l’espoir pour mon père à l’époque, on s’est encore plus rapproché, et j’ai développé encore plus l’admiration pour lui.”

Sa plus grande fierté: avoir ri avec le Guignolo

Sa dernière rencontre avec l’as des as remonte à l’été dernier, à Cannes. “On a dîné deux fois d’affilée, tellement on s’était bien marré. Il m’a dit que j’étais la meilleure imitation de lui, raconte-t-il, la larme à l’œil. Je lui avais dit que je ferais un spectacle où je l’imiterais. Il m’avait dit qu’il viendrait me voir et j’espérais vraiment que ça arrive. Du coup, je suis un peu confus car je ne m’attendais pas à être aussi ému…” Il n’est donc pas impossible, même si rien n’est prévu au moment d’écrire ses lignes, que Kody lui fasse un hommage dans le Grand Cactus qui fait sa rentrée ce jeudi sur Tipik.” C’est un homme qui m’a toujours fasciné, que ce soit à la ville comme à l’écran. Il séduisant tout le monde, moi en premier. Après avoir pu passer de nombreuses heures avec lui, je peux imaginer comment il était il y a 20 ou 30 ans. Un grand monsieur. Et une de mes plus grandes fiertés d’avoir pu partager des repas avec lui. Et rire avec lui. Je suis bouleversé…”