, nous glisse Nicolas, le candidat belge -avec la gagnante Maud- de la saison 2019.

Pour la première fois, celui qui a fini sixième de sa saison participait à ce week-end retrouvailles annuel entre kohpains. En effet, Nicolas ne fait partie de la famille Koh-Lanta que depuis 2019. Il n’avait pas su se rendre à Barcelone cette année-là et l’année dernière, le Covid est passé par là. “Mais cette fois-ci, j’ai vu à quoi ça ressemblait, raconte Nicolas qui partagé plein de ces moments sur Instagram. Chaque année, je vais essayer d’y être. On n’était pas loin de 60 inscrits au départ, 58 pour être précis, mais il y a eu des désistements.” Le lieu ? Une station de ski, Les Carroz d’Arrâches en Haute-Savoie. Un endroit bien connu des aventuriers qui se retrouvent déjà là au mois d’avril pour une semaine de ski. “C’était aussi sympa une station de ski sans neige, on a pu profiter pour faire de belles découvertes.” Et de nombreuses activités d’aventuriers comme de l’escalade (via ferrata), de la luge sur rails (“assez flippant, je ne savais pas que je criais aussi fort !”), du canyoning et ou encore une chasse au trésor -avec remise de prix- qui rappelle la fameuse course d’orientation des aventuriers sur Koh-Lanta.



En soirée, les aventuriers se sont amusés à faire des quiz pour mieux se connaître et voir qui sont les incollables sur le jeu de TF1. Sans oublier un quiz hommage aux disparus comme Bertrand-Kamal.”nous glisse Nicolas qui révèle que Denis Brogniart était aussi de la partie.

Le samedi soir, les aventuriers ont fait leur soirée blanche, tous floqués d’un shirt avec le Totem de Koh-Lanta. “On essaye de trouver des sponsors pour ces week-ends, on travaille sur ce groupe des kohpains. On va peut-être créer une asbl ou une société.”



Les 50 anciens aventuriers de Koh-Lanta © D.R.



Si Nicolas faisait partie de la saison la plus représentée (9 candidats de la saison 2019: Maud, les deux Chloé, Cyril, Alizea, Xavier, Frederick et Alexandre) du week-end organisé par Nadine (2012), le Belge Javier et Frédérick (2019), il se réjouissait surtout de rencontrer les plus anciens. À commencer par Harry, candidat emblématique de la saison 1 (Korok) qui avait révélé le fameux vol du briquet. “C’est un peu le père fondateur, confesse Nicolas. Ce sont des gens qui respirent et vivent Koh-Lanta. Car avant les saisons 12 ou 13, c’était plutôt de l’aventure et maintenant, surtout depuis l’arrivée d’Alexia Laroche Joubert (2016, NdlR.), cela vire plus vers des personnages de téléréalité. Un produit marketing qui va se vendre.” Même une candidate de l’édition all-stars des 20 ans actuellement diffusée sur TF1 était présente : Candice de Koh-Lanta, la légende. “C’était chouette de la revoir. Mais comme on aime le jeu et qu’on n’a pas envie d’être spoilé, personne ne sait jusqu’où elle a été dans le jeu. Et de toute manière, elle n’aurait rien pu dire. Elle nous a juste raconté plus en détail ce qui est passé à la télé, mais c’est tout. Maxime devait aussi être là mais il n’a pas su se libérer.”



Les 9 candidats de la saison 2019. © D.R.



Nicolas n’était pas le seul Belge présent au week-end entre kohpains. Maud, la gagnante de sa saison, mais aussi Ella (2011) et Javier (2012 et 2018) étaient présents.nous assure Nicolas, qui logeait en dortoir avec plusieurs autres aventuriers.

À quand un Koh-Lanta entre Belges alors ? “Comme il y a eu un Koh-Lanta : les 4 terres (constitué selon la région de résidence des aventuriers entre l’Est, le Nord l’Ouest et le Sud, NdlR.), on aimerait bien aussi avoir France/Belgique/Suisse/Luxembourg, calqué sur les 4 pays. On en parle toujours haut et fort et on ne sait jamais que cela vienne aux oreilles de la production. Ça serait sympa (sourire) !”