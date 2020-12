Brice, le finaliste malheureux de la dernière saison de Koh-Lanta , avait appris à ses compagnons d'aventure et à ses fans lors de la finale en direct qu'il allait bientôt être papa. Et ce grand moment est arrivé pour le jeune Creusois. "Cet ange de noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier", a écrit Brice sur Instagram ce mercredi matin, en légende d'une photo du nouveau-né. S'il a précisé que la maman et l'enfant se portaient bien, Brice n'a pas dévoilé le prénom de ce premier bébé... mais il a demandé des idées à ses fans. Les parents ne seraient-ils pas encore d'accord sur le prénom de ce petit garçon, arrivé plus tôt que prévu ?