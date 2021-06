Candidate de "Koh-Lanta: les armes secrètes", la dernière saison du jeu, Candice avait été éliminée après avoir accordé trop de confiance à Laure et Maxine, ses "copines" de la tribu rouge. Affreusement déçue, en tant qu'instructrice de survie, Candice a maintenant digéré son élimination rapide du jeu télévisé de TF1 et continue à partir à l'aventure à gauche à droite. Récemment, elle s'est d'ailleurs lancée dans une formation de canyoning à Léoncel, dans la Drôme. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

Il y a trois jours, Candice a en effet partagé sur les réseaux sociaux quelques photos et et une vidéo où elle apparaît sur une civière, en train d'être évacuée par hélicoptère d'un endroit boisé et rocheux. "Vous l’aurez peut-être compris, vendredi j’ai décidé de transformer mon corps en puzzle géant", a écrit l'ex-aventurière en légende des images. Résultat de l'accident: "Plusieurs fractures au bassin et fracture du coude, quelques points de suture".

Des blessures sérieuses, mais qui auraient pu être bien pires d'après Candice: "Je suis loin d’être au top de ma forme mais j’ai une chance immense de pouvoir écrire aujourd’hui, l’issue aurait pu être bien plus dramatique !". Hospitalisée, la coache de survie a rappeleé à ses fans qu'il ne fallait pas toujours foncer tête baissée dans toutes les aventures qui se présentent. "Il faut parfois savoir renoncer quand tous les paramètres ne sont pas alignés … Je ne l’ai pas fait et j’en paye le prix aujourd’hui".