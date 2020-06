La finaliste de l'édition 2020 de Koh-Lanta en a par-dessus la tête de la rumeur qui lui prête une aventure avec Moussa.

Si Naoil est la grande gagnante de Koh-Lanta, Inès est arrivée deuxième. Interviewée par le site Pure People, elle est revenue sur son aventure et plus particulièrement sur la relation qu'elle a développée avec Moussa. "Les personnes ont cru que Koh-Lanta c’était Les Marseillais, Les Anges. Mais dans Koh-Lanta on n’a aucune hygiène de vie, aucune libido et pourquoi j’irais draguer un homme de 37 ans qui est marié et qui a des enfants? Ça me dépasse", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite souhaité mettre les choses au clair. "Je sais ce qu’il s’est passé et surtout ce qu’il ne s’est pas passé, ça s’arrête là (...) J’ai dit à Moussa de recadrer les gens car son épouse est spectatrice de tout ça et elle ne peut rien faire", se désole-t-elle.

Lors d'une seconde interview pour Télé Loisir, la jeune femme femme s'est également exprimée quant à la rumeur selon laquelle elle pourrait participer à l’émission de téléréalité Les Anges."Si je dois refaire de la télé, ça devra être un programme avec des valeurs. On ne pourra pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Si l’émission me plaît, pourquoi pas... En tout cas, une chose est sûre, je ne ferai pas les Anges 12", a expliqué Inès. Une nouvelle qui devrait ravir Denis Brogniart qui l'avait suppliée lors d'un live Instagram de ne pas quitter sa profession actuelle, infirmière. "Ne quitte pas ton métier merveilleux, garde ça", lui avait-il lancé.