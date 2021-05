Koh-Lanta mène à tout, même à des situations quelque peu improbables. En témoigne l’“aventure” inattendue que vient de vivre Marylou Sidibé. Candidate du jeu de TF1 lors de la douzième saison de Koh-Lanta tournée en 2012, en Malaisie, elle est aussi la compagne de Moussa Sissoko, international français et joueur de Tottenham. Elle a partagé son expérience avec ses followers en story sur Instagram.

© TF1

“Tout à l’heure, j’étais chez moi, ma fille était à la sieste. Je me suis dit : ‘Ah, j’ai un petit moment pour moi, je vais regarder Mariés au premier regard’, explique-t-elle. Et là… Une copine qui est enceinte et qui habite en Angleterre m’appelle. Son mari est footballeur et elle me dit qu’il est en match, que l’accouchement c’est maintenant et que je dois la rejoindre à l’hôpital car elle m’a choisie comme ‘birth partner’”. La voilà donc partie en vitesse pour l’hôpital pour assister son amie en lieu et place de l’époux absent…

Conviée à partager cet heureux événement de manière pas tout à fait prévue, elle s’est amusée de la situation, allant jusqu’à faire une analogie avec Koh-Lanta lorsqu’elle déjeunait avec son amie qui n’avait pas encore donné naissance : “L’épreuve de confort avant l’épreuve des poteaux”.

L’amie en question, dont l’identité a été révélée par Mélanie Da Cruz, une autre ex-candidate de téléréalité également mariée à Anthony Martial, joueur de Manchester United cette fois, n’est autre qu’Awa Diallo Cissé, la femme de Papiss Demba Cissé, international sénégalais. Et s’il n’était pas présent, c’est parce que sa femme est restée en Angleterre alors que lui évolue désormais avec le Fenerbahçe SK, en Turquie. Difficile dans ce cas de revenir en vitesse pour l’accouchement. D'où l’appel à l’équipe en la personne de Marylou Sidibé…