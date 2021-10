D'habitude très réservée et même absente des réseaux sociaux, Virginie Milano s'est exceptionnellement confiée sur le quotidien qu'elle partage avec Claude Dartois, emblématique aventurier de Koh-Lanta.Dans les colonnes du magazine Gala, elle a admis que la notoriété et le train de vie de son mari étaient parfois compliqués à gérer: "C’est vrai, c’est difficile à vivre au quotidien, il faut être très organisé, surtout avec les enfants. Je travaille moi aussi, on n’a pas de famille à Paris, et cela demande beaucoup d’efforts. Mais on sait que ça ne va pas durer toute la vie”, explique-t-elle.

La maman d'Andréa et Marceau gère tant bien que mal les tâches du quotidien lors des absences de Claude lors de tournages à l'étranger ou de diverses activités médiatiques. Mais elle l'assure: quand l'aventurier est à la maison, c'est un véritable "papa poule": “À la maison, Claude reste toujours le même, il continue de passer l’aspirateur. Sérieusement, il est avant tout un papa et un mari attentionné. Son bonheur passe par celui des autres. Et il s’occupe beaucoup de ses enfants, il les accompagne aussi à l’école".

Enfin, l'épouse du candidat de "Koh-Lanta, la légende", saison actuellement diffusée sur TF1, affirme ne pas avoir de difficultés à gérer les convoitises de nombreuses téléspectatrices: "Je ne suis pas jalouse. En fait, ça me rend plutôt fière que ce soit moi qu'il ait choisie pour faire sa vie", conclut-elle.