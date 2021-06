Visage, corps, cheveux, style vestimentaire... les Kardashian ont multiplié les transformations depuis leurs débuts sur le petit écran il y a une décennie. Et cette évolution permanente teintée de chirurgie esthétique n'est visiblement pas au goût de tout le monde. Enrôlée pour le lancement d'un médicament qui traite les migraines, Khloé a essuyé de vives critiques sur Twitter.

"Est-ce que la recherche suggère que plus une personne a recours à la chirurgie plus elle est sujette aux migraines ? Quel genre d'entreprise pharmaceutique engage quelqu'un a autant eu recours à la chirurgie esthétique et qui ressemble à un alien en tant que porte-porte ?", a lancé une internaute remontée, provoquant une vague de réactions dans son sillage.

"Je suis désolée que vous le ressentiez comme ça. Vous pouvez me bloquer et vous serez dans votre droit. J'essaie d'aider tous ceux qui souffrent en silence. Vous avez le droit à votre opinion, moi à la mienne", lui a répondu la jeune femme de 36 ans. "Je ne pense que vous devriez vous considérer comme une féministe, alors que vous attaquez une femme qui n'a rien demandé", lui a reproché la star de télé-réalité, en se référant directement à sa "biographie Twitter". Le clash en est resté là.