"All the Small Things", "What's My Age Again?", "Adam's Song"... Le "pop punk" de Blink-182 aura rythmé la fin des années 1990 et le début des années 2000 avant de sombrer dans un relatif oubli. Et quand le nom du groupe refait surface, c'est bien souvent lié à la passion dévorante de son chanteur Tom DeLonge pour les OVNIs. Mais aujourd'hui, c'est Travis Barker, le batteur aux multiples tatouages, qui fait parler de lui : il serait en effet en couple avec une certaine Kourtney Kardashian.

"Ils sont tous les deux à Palm Springs. Ils sortent ensemble depuis environ un mois ou deux. Ils ont été amis pendant longtemps mais cela a pris une tournure romantique. Travis l'aime bien depuis bout de temps", lit-on dans People au sujet du musicien le 45 ans et de la star de télé-réalité de 41 ans. L'information affole les médias américains depuis que des photos de leur escapade ont tourné sur les réseaux sociaux. "Ils sont restés très discrets jusqu'à présent. Ils forment un joli couple, et toute la famille de Kourtney aime déjà Travis. Ils sont voisins et bons amis depuis des années, et c'est récemment devenu romantique", lit-on également sur E! News qui confirme l'information. Après l'annonce explosive du divorce entre Kim et Kanye West, voilà un couple qui va insuffler une nouvelle dynamique à tout le clan Kardashian.