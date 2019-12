Série culte et kitsch, il était évident que le cinéma s’emparerait de Drôles de dames. C’est ce qui se passa au début des années 2000 avec dans les rôles principaux Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore. Qu’est-ce que ça valait ? Honnêtement pas grand-chose. Vingt ans plus tard, c’est une femme, Elizabeth Banks, qui passe derrière la caméra. Pour l’occasion, elle a recruté la brune Naomi Scott, puis l’autre brune Ella Balinska et la fake blonde Kristen Stewart. L’ex Bella de Twilight fera-t-elle oublier Farrah et Cameron ?

De toutes les actrices qui ont joué dans Drôles de dames, quelle est celle à laquelle vous vous identifiez le plus ?