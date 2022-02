Le 2 février, Kylie Jenner et le célèbre rappeur Travis Scott ont fêté l'arrivée de leur deuxième enfant. La star américaine a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Elle a publié une photo de la main de sa fille Stormi (4 ans) qui tient celle du nouveau né, avec un cœur bleu en guise de légende. Ce qui fait penser à tout le monde qu'il s'agit d'un petit garçon, mais pour l'instant, ni le sexe et ni le prénom de l'enfant ne sont encore connus.

Ultra populaire sur les réseaux sociaux, la star américaine de 24 ans a récolté plus de 13 millions de likes pour cette publication. Ses sœurs (Kim, Kourtney et Khloe) et ses fans l'ont rapidement félicitée et souhaité la bienvenue au bébé.

Comme le rappellent nos confrères de 7sur7, Kylie Jenner avait tenté de garder secret sa première grossesse en 2017. Epiée par les médias américains, l'info avait fini par fuiter. Cette fois-ci, la jeune star avait pris les devants en officialisant elle-même sa grossesse.