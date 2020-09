En marge de ce qui fut un débat électrique entre le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden, Kylie Jenner s'est mêlée des élections présidentielles à sa manière. Plus que le fond, c'est bien la forme qui a laissé les internautes perplexes ce 28 septembre.

"Êtes-vous inscrit pour voter ? Cliquez sur le lien dans ma bio… Montons un plan pour voter tous ensemble", a lâché la businesswoman de 23 ans en légende d'une photo lascive en bikini Dior. Une manière, selon elle, de capter l'attention de ses 196 millions de followers et d'inciter la jeunesse américaine à rallier les urnes. Ironie, affliction et surprise, la Toile ne savait pas sur quel pied danser devant le cliché qui a tout de même cumulé plus de 9 millions de likes à l'heure où nous écrivons ces lignes...

"Mais quel est le rapport avec l'image ?!"

"Kylie Jenner qui publie une photo en bikini pour inciter à aller voter alors qu'elle n'a jamais participé à une seule élection depuis ses 18 ans..."