Leo, ce héros.

Alors qu'il profitait tranquillement de ses vacances dans les Caraïbes en compagnie de sa girlfriend Camilla Morrone, Leonardo DiCaprio n'a pas hésité à venir en aide à un homme en détresse.

Panique en haute mer

La scène a lieu le 30 décembre dernier. L'acteur oscarisé est à bord de son navire de location lorsque son équipage reçoit un appel à l'aide. Tombé par-dessus bord, un Français est à la dérive depuis près de 11 heures et une tempête pointe le bout de son nez : sa vie ne tient plus qu'un à fil. Disposant du seul bateau dans la zone de recherche, la star de "The Revenant" a tout de suite accepté de changer de cap pour aller le sauver. "Ils étaient les seuls à répondre et son unique chance de survie alors qu'ils étaient à des heures de là. Ils ont dit que l'homme tombé à l'eau était à 'quelques minutes" de la noyage lorsqu'ils l'ont trouvé", a glissé une source au Sun. Un happy end, donc.