Figure bien connue des Britanniques qu'il informe régulièrement sur la crise sanitaire lors de conférences de presse, le médecin-chef pour l'Angleterre, Chris Whitty, a été promu chevalier commandeur de l'Ordre du Bain, décerné à des militaires et des fonctionnaires.

Patrick Vallance, conseiller scientifique du gouvernement, a reçu la même distinction, tandis que d'autres acteurs de premier plan de la lutte contre le coronavirus, comme les médecins-chefs de l'Ecosse et du Pays de Galles et le médecin-chef adjoint pour l'Angleterre, Jonathan Van Tam, ont été faits Chevaliers ou Dame de l'ordre de l'Empire britannique.

Sur le plan culturel, l'acteur Daniel Craig, 53 ans, a été fait compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, comme le célèbre espion qu'il incarne au grand écran, pour services rendus à l'industrie du film et du théâtre.

"Mourir peut attendre", dernier opus des aventures de James Bond dont la sortie cette année avait été retardée en raison de la pandémie, marque aussi l'ultime participation de Daniel Craig à la saga.

La productrice de la franchise, Barbara Broccoli, a été faite Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique.

Camilla, épouse du prince héritier de la couronne britannique Charles, a été nommée Dame de l'ordre de la Jarretière, le plus prestigieux de la chevalerie britannique. Cette distinction est accordée par la reine sur décision personnelle, sans l'avis du Premier ministre. Elle accède dans cet ordre au même rang que les enfants de la reine.

Au total, la reine a distingué 1.278 personnes dont la contribution a été essentielle pour leur communauté ou leur pays, ou durant la pandémie. Selon le gouvernement, près d'une distinction sur cinq est liée au Covid-19.

Ces distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel an et à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine, célébré en juin bien qu'elle soit née le 21 avril 1926.