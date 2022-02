L'acteur Matthew Perry, qui joue Chandler Bing dans la série emblématique "Friends", a annoncé sur sa page Instagram qu'il avait écrit un livre sur sa vie. Intitulé "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", il devrait sortir en novembre 2022.

"De nombreuses choses ont été écrites à mon sujet dans le passé, écrit l'acteur. Je me suis dit qu'il était temps que les gens entendent ma version, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Les hauts étaient très haut, les bas étaient très bas, mais j'ai vécu assez longtemps pour raconter mon histoire, même si j'ai parfois cru que je ne le ferai pas. Tout est là-dedans."

Un proche de l'actrice, interviewé par Closer, a confié que Jennifer Aniston était effrayée à l'idée que des détails sur sa séparation avec Brad Pitt ne soient révélés. "Il n'a pas dit que le livre inclurait des détails privés sur qui que ce soit d'autre, mais Jen sait que Matthew veut un bestseller et pour ça, il va falloir qu'il expose autant de secrets juteux que possible, a indiqué un proche de l'actrice à la rédaction britannique de Closer. Ayant assisté de près à l'une des ruptures les plus célèbres de l'histoire, il sait que tout le monde veut des informations à ce sujet."

"Elle sait qu'ils ne se sont pas beaucoup parlé ces dernières années, et que leur lien s'est dissipé", ajoute encore la source de Closer.