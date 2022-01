L’image a surpris tout le monde ce mercredi matin : Jeremstar s’affichant devant le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées avec un serpent éventré. L’influenceur participait en fait à une action avec l’association PETA (Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux). Accompagné de deux jeunes femmes qui tenaient des pancartes "Peaux exotiques, stop au massacre/du sang sur les mains" , le YouTubeur célèbre pour ses interviews de candidats de téléréalité dans sa baignoire tenait dans les mains un faux serpent éventré.

Mais pourquoi le magasin Louis Vuitton des Champs-Élysées ? Le lieu n’a pas été choisi par hasard par Jeremstar. "Cette action choc avait pour but de dénoncer l’horreur du commerce des peaux exotiques et rappeler le dépeçage à vif et sanglant", écrit l’influenceur sur Instagram, qui tient à signaler la souffrance subie par les crocodiles, les reptiles ou encore les serpents, à cause des marques de luxe comme la célèbre enseigne Vuitton. "On ne peut pas se targuer de respecter le ‘bien-être animal’ tout en vendant des articles faits de la peau d’animaux mutilés au rasoir, gonflés d’eau, puis écorchés alors qu’ils sont vraisemblablement encore conscients."

Le combat de l’association est aujourd’hui un peu devenu le sien. "Je ne dis pas que je suis parfait mais en faisant des actions avec PETA, j’apprends, je me documente et j’essaie de comprendre les choses pour pouvoir les stopper", conclut-il.