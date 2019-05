"France (Cécile de), Namur 1975, actrice belge. Incarnant à ses débuts un type de femme positive et séduisante, elle élargit ensuite son registre avec des personnages plus sombres ou ambigus (L’ Auberge espagnole, C. Klapisch, 2002 ; Un secret, C. Miller, 2007 ; Au-delà, C. Eastwood, 2010 ; Le Gamin au vélo, les frères Dardenne, 2011 ; Mademoiselle de Joncquières, E. Mouret, 2018)." Voici la notice très officielle de notre compatriote, qui entre dans le Petit Larousse illustré, disponible dès le 22 mai !

(...)