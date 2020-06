Des élus démocrates ont demandé que le John Wayne Airport soit débaptisé et désormais appelé Orange County Airport.

La raison ? Les paroles racistes tenues plus d’une fois par la star décédée en 1979. Notamment dans Playboy , en 1971. Il s’y déclarait en faveur de la suprématie blanche et traitait les Noirs d’" irresponsables" . Des propos choquants qu’il a étendus aux Indiens, à l’esclavage et à la communauté LGBTQ.