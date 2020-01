Dans le carnet d’adresses de Malik Bentalha, 30 ans, il n’y a que des stars ou presque.

Parmi celles-ci, DJ Snake, disque de platine aux USA ! Avouez que ça en jette. Et encore, c’est que vous n’avez pas entendu la messagerie vocale de son smartphone : "Si tu veux venir me voir à Madrid, ce serait bien de venir me dire bonjour de temps en temps, non ? Bon allez, ciao ciao mon frérot. Prends soin de toi !" Cette voix, c’est celle d’Eden Hazard. La vraie !