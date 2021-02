Fraîchement fiancée, l'ex-femme de Louis de Luxembourg entame un nouveau chapitre de sa vie plein d'espoir et de bonheur. Tessy Antony-de Nassau est déjà maman de deux enfants, les princes Gabriel et Noah de Nassau, âgés 14 et 13 ans.

C'est avec une pointe de poésie que Tessy Antony-de Nassau a annoncé sa grossesse sur Instagram. La femme d'affaires de 34 ans, vêtue d'une robe fleur qui a tout du clin d'oeil à la princesse Eugenie, elle-même récemment devenue maman, a partagé un superbe cliché aux côtés du nouvel homme de sa vie, Frank Floessel.