Ne l'appelez plus princesse : c'est en femme mariée et délestée de son statut que Mako est arrivée aux États-Unis. Après plusieurs années de fiançailles rythmées par les scandales et l'opprobre au Japon, la nièce l’empereur Naruhito a rallié New York avec Kei Komuro, son prince charmant.

Habillée tout en noir de la manière la plus simple du monde et les cheveux détachés, la jeune femme de tout juste 30 ans a opéré sa mue dès ses premiers pas sur le sol américain. Après l'attente d'un passeport – les membres de la famille impériale n'en ont pas – et les funérailles de son grand-père maternel, Mako fait désormais face à l'inconnu. Une seule chose est sûre : son avenir s'écrira désormais bien loin du pays du Soleil-Levant. Elle avait dit "oui" à son roturier le 26 octobre dernier.