Une victoire deux buts à zéro contre la Mannschaft en 8e de finale de l'Euro ? Les Anglais s'en remettent petit à petit. Ils l'ont bel et bien fait. Et voilà que, dans une partie de tableau dégagée, ils sont favoris jusqu'à la finale, voire même pour la victoire finale.

Le jeu de la sélection anglaise est séduisant. Il fait le bonheur de toute une nation, des joueurs, du staff, des supporters au stade ou au comptoir, et de la famille royale. En se qualifiant pour les quarts de finale face à l'Ukraine, les Three Lions ont même réussi à rapprocher William et Harry.

La relation entre les deux frères, et plus généralement entre Harry et le reste de la famille royale britannique, n'est pas toute lisse. Harry, époux de Meghan et papa d’Archie et Lilibet Diana, est parti vivre aux États-Unis et il n'a plus des contacts réguliers avec son frère, à en croire la presse britannique.

La relation s'était encore envenimée après une interview exclusive d'Harry et Meghan accordée à Oprah Winfrey en mars dernier, avant de s'apaiser lors des funérailles du prince Philip, mari d’Elizabeth II, décédé le 9 avril dernier.

Selon le Daily Mail, les deux frères ont encore fait un pas l'un vers l'autre après la victoire de l'Angleterre en quart de finale. Ils se seraient échangés plusieurs messages. "Comme si battre l’Allemagne n’était pas assez incroyable, l’équipe de football d’Angleterre semble avoir réalisé l’impensable", notre le quotidien britannique.

Les deux hommes se retrouveront ce jeudi à Londres pour une cérémonie en hommage à leur maman, Lady Diana.