Bonne année, bonne santé a-t-on coutume de souhaiter à tout un chacun lors de chaque nouvelle année. Pour Sheila, les vœux n’auront pas duré bien longtemps. Sur sa page Facebook, la chanteuse annonce commencer 2022 de manière peu agréable : “Pour moi, vous qui me connaissez, la fin de l’année fut agitée. Un petit tour à vélo, une chute idiote, et catastrophe…”

L’interprète de l’inoubliable “Spacer” s’est cassée le col du fémur. Direction le billard. "Opération dimanche dernier, début d’année Rock’N Roll. Je tiens à remercier tout le personnel soignant de l’Hôpital Pitié Salpêtrière, AP-HP pour leur gentillesse, leur dévouement, leur efficacité et leur sourire”, commente-t-elle avec un smiley souriant, preuve que le moral y est.

Il n’empêche qu’elle est tout de même contrainte de renoncer à ses engagements des prochaines semaines. Elle annonce un report d’un concert du 22 janvier au 2 avril. Manifestement, sa venue à Ostende le 4 juin n’est pas compromise. Pas plus que la tournée pour ses 60 ans de carrière qui reprendra le 22 octobre et fera étape à Bruxelles, au Cirque Royal, le 5 novembre.

Ces dernières semaines, Sheila était sur tous les fronts. En télévision, dans En aparté sur Canal +, ou sur France 2 dans Taratata le 21 décembre. Une impro sur “Spacer”, avec Ibeyi et Funky French League, non diffusée dans l’émission suite à un problème technique, est d’ailleurs à voir sur le site officiel de la chanteuse (www.sheilaofficiel.com).

Cerise sur le gâteau, elle a terminé l’année 2021 parmi les 10 chanteurs et chanteuses les plus recherchés sur Google en France. Elle se classe 8e, derrière les Daft Punk, Barbara Pravi, Vianney, Julien Clerc, Françoise Hardy, Hoshi et Axel Bauer. Mais devant Orelsan.