Shimon Hayut de son vrai nom, était interviewé par Inside edition, une émission de la télévision américaine. Lors de la première partie de son interview, Simon Leviev avait tenu à remettre les choses au clair.et de rajouter :

Les victimes questionnées dans le documentaire Netflix affirment avoir été arnaquées par le jeune homme qui s'est fait passé pour le fils d'un magnat du diamant. "Je n'ai jamais arnaqué ni menacé personne !", affirme-t-il d'emblée, "Je ne suis pas non plus le fils d'un milliardaire et je ne me suis pas présenté comme tel."

Alors qu'il semble encore vivre dans le grand luxe, Shimon Hayut aurait escroqué plus de 10 millions de dollars à ses victimes, selon les autorités. Se sent-il mal ? Absolument pas, car il dit n'avoir commis aucun délit. "Me sentirais-je mal pour quelque chose que je n'ai pas fait ? Non ! La seule chose qui me fait mal, c'est ce que les gens pensent de moi. J'aimerais être lavé de tout soupçon et dire au monde en entier que tout cela n'est pas vrai !"

Interrogé sur son train de vie luxueux, Shimon Hayut déclare gagner sa vie honnêtement. "Je suis un businessman légitime, j'ai investi dans le bitcoin en 2011, je vous laisse imaginer combien cela vaut maintenant."

Malgré toutes ces accusations, Shimon Hayut a réussi à trouver une petite amie, un mannequin israélien, Kate Konlin. Elle ne comprend pas comment ces femmes peuvent accuser son compagnon. "Mon dieu ! Comment peuvent-elles inventer de telles histoires ?" . La journaliste a alors posé la question qui lui brûlait les lèvres : 'Vous a-t-il emprunté de l'argent ?', sa réponse, "Bien sûr que non", affirme-t-elle avec un grand sourire.