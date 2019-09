C’est une grande faveur que la reine Elizabeth II a accordée à son habilleuse depuis près de 25 ans Angela Kelly. Elle l’a en effet autorisée à publier un livre dans lequel elle lève un coin de voile sur leur grande complicité et sur son travail à la Cour. Les employés de Sa Majesté signent lors de leur embauche une clause de confidentialité pendant et après l’exercice de leur tâche.

C’est en 1992 que la souveraine rencontre à l’ambassade de Grande-Bretagne en Allemagne, Angela Kelly qui est alors la gouvernante des enfants de l’ambassadeur. Lors d’une réception, elle explique à la reine son souhait de rentrer au pays.

Un an plus tard, Angela Kelly aujourd’hui âgée de 51 ans, intègre Buckingham. Depuis 2002, elle est l’assistante personnelle, l’habilleuse et la gestionnaire de la garde-robe royale en ce compris les accessoires et bijoux.

C’est Angela Kelly qui a donné un nouveau souffle au style de la reine, devenue plus moderne et audacieuse dans ses choix vestimentaires au fil des dernières années. Dans sa seule interview accordée à ce jour, Angela Kelly expliquait la complicité qui l’unissait à la reine mais sachant très bien où étaient les limites.

Les tenues de la reine sont choisies, décidées et préparées des mois à l’avance en fonction de son agenda officiel. Angela Kelly et la reine ont des échanges sur ces choix, les couleurs, les bijoux les plus adéquats à porter.

Ainsi, en journée la reine porte invariablement des perles blanches comme boucles d’oreilles et un collier de perles, auxquels il convient d’ajouter une broche assortie à la tenue. Le sens du détail va même jusqu’au parapluie, toujours transparent pour que le public puisse voir la reine mais dont le bord est de la même couleur que le vêtement porté.

En plus de conseiller la reine, Angela Kelly dessine aussi certains des modèles comme par exemple la tenue jaune canari portée par Elizabeth II le jour du mariage du prince William.

Preuve de la confiance qui les unit, Angela Kelly avait accompagné en 2018 la reine Elizabeth à la Fashion week à Londres où elles avaient assisté à un défilé en compagnie de la papesse de la mode Anna Wintour.

Le livre "The other side of the coin : the Queen, the dresser and the wardrobe" sortira le 29 octobre prochain aux éditions Harper-Collins. C’est incontestablement un témoignage jusqu’alors inédit sur la relation professionnelle avec une reine. Il n’est pas annoncé pour le moment de traduction