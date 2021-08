Depuis le début de la pandémie, Mickael Vendetta n’hésite jamais à relayer les informations complotistes qui circulent sur la Toile. "Derrière ce Covid, ils ont un plan, avait déjà déclaré cet antivax notoire. Instaurer le nouvel ordre mondial. Ils veulent faire exploser ce système actuel pour en mettre un nouveau. Ce Covid n’est qu’un prétexte. Vous pensez sincèrement qu’ils veulent sauver la vie des gens alors qu’on est trop nombreux sur cette Terre ?" Récemment, il avait aussi comparé le vaccin obligatoire (pour les soignants français depuis le 12 juillet dernier) à un viol, affirmant qu’il s’agissait d’une "pénétration sans consentement". Ou en publiant un "non au pass nazitaire".



Deux jours plus tard, encore, l'influenceur affirmait "de source sûre", que la vaccination du président français était une sorte de mise en scène. "Je connais beaucoup de monde, vous le savez, écrivait-il sur Instagram. De par mon parcours médiatique, je suis ami avec des gens très haut placés dans le système. Cette information va vous faire bondir : Emmanuel Macron et Brigitte ne sont pas vaccinés. Ils vous ont menti ! Voilà." Il s'amusait aussi, il y a quelques jours, à filmer des terrasses de café en traitant les gens de "petits soumis" qui attendent la 3e dose de vaccin. Ou encore à traiter les vaccinés de "moutons" qui veulent juste partir en vacances.

"Aimez-vous pomper?": de l'humour à prendre au second voire troisième degré

"Les filles, j’ai une question à vous poser, et j'aimerais que vous soyez sincères avec moi, est-ce que vous aimez pomper ?" commence-t-il ainsi, sur un ton évidemment aussi moqueur que sarcastique, dans sa vidéo publiée il y a une semaine et qui fait grand bruit. "Oui pomper, parce que si on vous vaccine de force, vous sortez la pompe à venin! Pour sortir tout le produit toxique qu’on vous met dans votre muscle, vous avez à peu près 5 à 10 minutes juste après l’injection, pour retirer ce qu’il y a de plus mauvais." Si l'influenceur essaye de garder son sérieux en évoquant le fait que des garçons "aiment aussi pomper", la question est: certains fans le prennent-ils au sérieux? Apparemment oui, à en croire certains commentaires ou le nombre de personnes qui ont relayé sa vidéo sur Twitter. Or, son intervention est belle et bien à prendre au second degré. Mickael Vendetta s'étant lui-même moqué du magazine 20 minutes qui avait cru à sa vidéo.



D'ailleurs, cette idée d’utiliser un aspivenin pour éviter l’injection du vaccin contre le covid-19 (tout en profitant du pass sanitaire) n’est pas neuve et été sévèrement taclée par la présidente de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine des Hauts-de-Seine. "Ces pompes ne sont pas efficaces pour aspirer une dose de vaccin anti-Covid, dixit Béatrice Clairaz, interrogée par l’AFP. Car une injection de vaccin se fait au niveau du muscle, alors qu’une piqûre d’insecte est au niveau dermique."

Bref, l'homme ne s'était pas autoproclamé inventeur de la bogossitude pour rien. Tout ça en dit long sur le "sérieux" du personnage dont on espère toutefois que le moins possible de gens suivront ses conseils à la lettre.