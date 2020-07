L’attitude de Tom Cruise dénoncée : “J’avais tellement peur de lui” © D.R. People Pierre-Yves Paque

Retour sur le tournage espagnol de Mission Impossible 2 où Thandie Newton a déclaré qu’elle avait été "terrifiée" par le comportement de Tom Cruise. Victime des caprices de la star, l’actrice de 47 ans n’en garde pas un bon souvenir alors que son rôle - sulfureux - l’a propulsée star de la série Westworld. " Cette scène se passait, et Tom n’était pas satisfait de ce que je faisais parce que j’avais les lignes les plus sexy, et il était tellement frustré", s’est rappelée la comédienne dans les pages de Vulture. "J’avais tellement peur de Tom. C’était un individu très dominant et stressé. Il fait de son mieux pour être une personne agréable. Mais la pression, il en a beaucoup. Cela m’a poussée dans la terreur et l’insécurité."