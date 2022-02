Si Jean-Jacques Goldman a pris pour habitude de se faire discret sur la scène médiatique (il s'est même exilé à Londres), son fils de 42 ans sort de l'ombre dans un entretien olé olé. Si le père a souvent déclaré souffrir de sa célébrité, force est de constater que c'est pareil pour le fils de l'interprète d'Il suffira d'un signe. Son seul et unique fils (né de sa première union avec Catherine Morlet), Michael, s'est confié ce mercredi dans Libération.

"Je leur disais que papa était plombier"

L'enfance de Michael ne fut pas facile pour celui qui n'était encore justement qu'un enfant lorsque son illustre père sortait ses tubes Quand la musique est bonne, Je te donne ou encore La vie par procuration. Lorsqu'il fréquentait la très chic école alsacienne du VIème arrondissement de Paris -connue pour accueillir des enfants de stars, d'industriels ou de politiques-, Michael avoue à Libération qu'il cachait l'identité de son géniteur. "Je leur disais que papa était plombier".

Encore aujourd'hui, même s'il vit bien "mieux" son statut "de fils de", Michael Goldman balaie la question par une formule assez crue. "L'avoir comme père, c'est comme avoir une bite de 30 cm, ça a des avantages et des inconvénients", ironise Michael à Libération. Car pour la petite histoire, ce n'est pas son illustre père mais bien son oncle Robert Goldman, producteur et compositeur, qui l'a aidé à se faire un prénom dans la musique. Entrepreneur, Michael a créé en 2002 la société d’édition musicale Bamago (avec lequel il produit notamment le spectacle de stand-up de Max Boublil) et les célèbres labels communautaires My Major Company (2007) et Tipeee (2013). C'est aussi lui qui a participé à l'écriture du tube de la chanteuse Laâm, Petite sœur. Véritable homme d’affaires et réalisateur artistique, Michael Goldman vit paisiblement avec sa compagne productrice en région parisienne.