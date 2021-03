Après de multiples reports liés aux aléas de la pandémie, la date du concours Miss Belgique 2021 a longtemps été incertaine. Elle est cependant désormais connue. La "plus belle femme du Royaume" sera couronnée le 31 mars, annoncent le comité Miss Belgique, RTLPlay et Eclips TV.

Comme à l’accoutumée, le gala aura lieu au théâtre de Plopsaland, à la Panne. Pour la première fois, l’élection aura lieu un mercredi et non un samedi. L'événement commencera à 20 h 30. En raison des règles sanitaires en vigueur, le concours, qui verra défiler 33 finalistes (14 francophones et 19 néerlandophones), se fera sans la présence d’un public.