Ce mardi 23 avril, Gigi Hadid fête ses 24 ans. A cette occasion, sa soeur cadette, Bella, lui a souhaité un bel anniversaire à sa manière. La jeune femme a ressorti des vieilles photos de famille sur son compte Instagram.





Sur l'un des clichés en noir et blanc, on découvre les deux soeurs en train de se déguiser. Sur un autre, elles enlacent leur maman, l'ancien mannequin Yolanda Hadid. Des clichés plus récents ont aussi été postés par Bella Hadid. On y voit les deux soeurs complices et souriantes devant un match de tennis à l'Us Open en 2018 ou dans les coulisses d'un défilé de mode.





En légende, Bella Hadid rend un véritable hommage à sa soeur aînée : " Bon anniversaire à ma meilleure amie de sang et celle que j'ai choisie. Tout est bon en toi ma soeur chérie. Ton amour, ta loyauté et ton travail sont les raisons pour lesquelles tu es autant aimée par beaucoup de personnes. Je serai à tes côtés tous les jours. Je suis ta première fan pour toujours. Je t'aime mon petit rayon de soleil".