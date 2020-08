L’Oscar du meilleur acteur décroché pour Bohemian Rhapsody ne semble pas avoir changé en quoi que ce soit Rami Malek. L‘interprète de Mr. Robot et futur adversaire de James Bond dans No Time To Die a été aperçu vendredi soir à Londres en train de se promener tranquillement à vélo, casque bien posé sur le crâne, en écoutant de la musique dans les rues bondées. Rien que de très banal, mais cela fait du bien de voir une star se déplacer comme tout le monde, sans limousine, ni garde du corps.

© REPORTERS