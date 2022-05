"J'ai pleuré comme une hystérique" L'influenceuse de 43 ans a révélé qu'elle a cassé sa bague de fiançailles par mégarde. Montant de l'époustouflant bijou conçu par le batteur de Blink-182 ? 1 million de dollars, soit 960.000 euros. Dans le dernier épisode de la nouvelle série Hulu The Kardashians, Kourtney a confié qu'elle avait laissé sa bague par terre au moment de plier du linge. "Je devais aller récupérer quelque chose en haut dans mon placard, et en descendant, j'ai marché sur la bague. J'ai pleuré comme une hystérique pendant des heures, puis j'ai appelé Travis. Je lui ai dit: 'J'ai fait quelque chose de vraiment, vraiment mal", a-t-elle révélé au sujet de "l'une des pires choses" qu'elle ait faite de sa vie. Si la bague devrait être réparée, les détracteurs du clan, eux, jubilent certainement.



Impossible d'y échapper : Kourtney Kardashian et Travis Barker s'aiment passionnément et le mariage est désormais en ligne de mire. Et la star de télé-réalité était à deux orteils de commettre l'irréparable.