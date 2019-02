Une paire de chaussures et la toile s'embrase. Le couple présidentiel français se serait bien passé de cette nouvelle polémique sur... les baskets Louis Vuitton de Brigitte. Au cours de ce voyage de trois jours le 27 janvier dernier, Macron et ses épouse ont visité le temples d'Abou Simbel, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. A cette occasion, comme l'a repéré le Daily Mail, la Première Dame avait chaussé des baskets de la marque de luxe de la gamme Run Way, dont le prix d'achat peut aller de 580 jusqu'à 725 euros. De quoi provoquer quelques grincements de dents dans l'Hexagone, notamment dans le chef des gilets jaunes. "Pour Madame Macron, comme pour son mari, rien n'est trop beau, rien n'est trop haut avec nos impôts", s'offusque l'un d'eux, relayé par le journaliste de Libération Vincent Glad.





"C'est un prêt"

L'affaire a pris une telle ampleur que l'entourage de Brigitte Macron a dû s'expliquer. Interrogé par France Info, il précise que ces fameuses baskets n'ont pas coûté un centime au citoyen français. "Ce sont des chaussures prêtées. Les vêtements n'appartiennent pas à Brigitte Macron. C'est le système que nous avons mis en place pour que cela ne coûte rien à l'Etat et pour mettre en valeur les créateurs français."

Précisons que ce modèle de chaussures n'est pas disponible à la vente.