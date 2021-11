Le 21 octobre dernier, Alec Baldwin, alors en plein tournage d'un western, a tué accidentellement la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, avec une arme à feu qui n'était pas supposée être chargée. Le réalisateur a lui été gravement blessé. Ce 30 octobre l'acteur a pris pour la première fois la parole après l'incident , expliquant que le tournage ne reprendrait pas et révélant être personnellement traumatisé.

Aujourd'hui, on en apprend plus sur le terrible drame. Après s'être entretenu avec 14 membres de l'équipe de tournage, le Los Angeles Times vient de publier la reconstitution de l'accident. "Alors, je suppose que je vais sortir ça, tirer et partir", a lancé Alec Baldwin en tirant devant lui sans le vouloir une balle réelle. "Qu'est-ce que c'était que ça pu**** ? Ça brûle", s'est alors exclamé le réalisateur. "Pu****, qu'est-ce qui vient de se passer ?", lui a répondu Alec Baldwin.

Le perchiste du film, à côté de la directrice de la photographie, a alors lancé: "Oh, ce n'est pas bon". Halyna Hutchins qui ne sentait plus ses jambes a alors prononcé ses derniers mots "Non ce n'est pas bon, pas bon du tout."

L'enquête est actuellement en cours, et la famille d'Alec Baldwin tente de continuer temps bien que mal à vire.

Des photos qui ne passent pas

C'est en effet ce qu'a révélé son épouse sur Instagram en postant plusieurs photos de sa petite famille déguisée pour fêter Halloween.

Pour ne pas perturber la vie de ses enfants, Hilaria a décidé de célébrer cette fête très populaire aux Etats-Unis. "Être parents, alors que nous traversons ce drame a été une expérience intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour leur offrir des vacances. Costumes de dernière minute… un peu n'importe quoi… mais ils étaient si heureux, ça a réchauffé mon cœur de maman", a-t-elle expliqué sur Instagram.

Un choix que certains ont applaudi, mais qui a également choqué bon nombre d'internautes. Ces derniers mentionnent un manque de respect étant donné la proximité du drame.