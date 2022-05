Feu des projecteurs

C'était surtout l'occasion de voir la cheikha Jawahir, dont les photos sont rares, sous le feu de projecteurs. Ce 17 mai, elle est arrivée à Madrid dans une tenue immaculée pour rallier le Palais royal. Un long manteau la recouvrait malgré les trente degrés affichés sur le thermostat ce jour-là. Letizia avait elle aussi opté pour du blanc avec une robe piquée de motifs floraux bleus. L'épouse de l'émir avait ensuite misé sur un ensemble noir sublimé de dentelle pour le dîner d'État. Passionné de ballon rond, Tamim Al-Thani y a reçu un maillot de football de l'équipe espagnole des mains du roi. C'est d'ailleurs au Qatar que la prochaine Coupe du monde de football aura lieu.

Ils n'étaient pas venus les mains vides. Le cheikh Tamim Al-Thani et son épouse, la discrète Jawahir, ont effectué leur toute première visite officielle à l'international. Et c'est en Espagne que le couple qatari avait rendez-vous. Le roi Felipe VI et la reine Letizia ont reçu quantité de cadeaux de leur part pour célébrer cet événement majeur. L'ancienne journaliste de 49 ans a notamment eu droit à une somptueuse paire de boucles d'oreilles serties de diamants.