Le célèbre interprète de "Sur la route" a évoqué ce dimanche un pan de son histoire intime sur Instagram. En légende d'une photo de famille, le compagnon de l'actrice Mélanie Thierry écrit. "Je relisais ce matin le journal de ma grand-mère Vala", lance Raphael Haroche. "Son départ déchirant d’Odessa dans les années 20, les longues séparations, l’armée russe, la guerre… et nos années 20 à nous, ce tremblement qui arrive, l’éternel retour de l’histoire , 'un bloc qui se dresse et perdure , d’une stupidité sans rémission' comme le dit magnifiquement Kundera."

"La guerre absurde de Poutine"



Après avoir cité l'écrivain d'origine tchèque Milan Kundera et avant de glisser un lien unicef pour aider l'Ukraine, l'interprète de Caravane et papa de deux enfants (Roman et Aliocha) appelle à la fin du conflit. "Je pense à tous ces gens broyés par la guerre absurde de Poutine ! A leur courage ! Au président Zelensky, un mensch [ un "honnête homme", ndlr] comme on dit chez nous, à ceux qui me sont chers, qui sont encore à Odessa, qui ne partiront pas ! Stop à la guerre en Ukraine !" L'émotion du chanteur a été vivement partagée avec de nombreux internautes. "Immense pensée pour toutes ces âmes en souffrance"; "De nouveau les loups sont à la porte", "Merci pour vos mots", etc.