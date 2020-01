La princesse qui vient de fêter son anniversaire a passé 63 années sous le feu incessant des objectifs.

La princesse Caroline de Monaco, princesse de Hanovre a fêté cette semaine ses 63 ans. 63 années sous le feu incessant des objectifs, une histoire entre le public et la princesse qui débuta quelques heures après sa naissance.

Rainier III de Monaco et sa jeune épouse Grace accueillaient leur premier enfant moins d’un an après leur mariage de conte de fées.

Pas seulement les Monégasques mais le monde entier ont alors suivi l’évolution de la princesse jusqu’à son moment plus rebelle où on la voit dans toutes les soirées parisiennes après avoir décroché son bac dans une école privée en Angleterre.

Caroline fait la rencontre de l’homme d’affaires français Philippe Junot de 17 ans son aîné. Malgré les plus vives réserves de ses parents, Caroline qui veut voler de ses propres ailes, est déterminée à se marier. L’histoire d’amour tournera court après un peu plus d’un an.

La mort inopinée de la princesse Grace en 1982, propulse Caroline encore davantage sur le devant de la scène. Son remariage en décembre 1983 avec l’industriel italien Stefano Casiraghi lui apporte la stabilité et le bonheur tant attendus avec la venue au monde d’Andrea, Charlotte et Pierre.

Ce sont les grandes années de la princesse qui brille dans toutes les fêtes sur le Rocher, qui a redonné de l’éclat à Monaco et relancé les ballets de Monte-Carlo.

Puis survint le drame avec l’accident d’offshore de Stefano en octobre 1990 alors qu’il n’avait que 30 ans. À 33 ans, Caroline se retrouve veuve avec trois bambins, une douleur qui s’étalera à nouveau à la Une des magazines.

Après une période que l’on ne peut qu’imaginer douloureuse, elle revient à Monaco et se réimplique dans le domaine des Arts, elle que l’on surnomme l’officieuse ministre de la culture.

La princesse a connu bien des coups durs comme tout un chacun à la différence qu’elle ne pouvait les vivre dans une intimité réconfortante.

Caroline est en tous les cas une femme forte. Alors que son père est en train de s’éteindre, son époux le prince Ernst August de Hanovre qu’elle a épousé en 1999, est placé en coma artificiel pour une pancréatite aiguë.

Bien qu’elle laisse le plein espace à son frère le prince Albert et à sa belle-sœur la princesse Charlène, Caroline est toujours présente lorsqu’on a besoin d’elle en Principauté. Son sens inégalé du devoir princier et son érudition charment toujours autant ses interlocuteurs.

Ses quatre enfants sont sa plus grande fierté. Désormais grand-mère à sept reprises, la princesse savoure ce moment de vie particulièrement serein. On a découvert au cours de cet été lors du mariage de son neveu Louis Ducruet, une tante proche et aimante. Ses relations avec sa sœur Stéphanie un temps distendues, sont depuis longtemps au beau fixe.

La veille de son anniversaire, toujours avec le style et la classe qui la caractérisent, elle avait assisté à Paris dans le cadre de la Semaine de la Mode au défilé des créations de la maison Chanel en compagnie de sa fille cadette la princesse Alexandra de Hanovre. L’occasion pour elles, de rendre hommage à leur si grand ami Karl Lagerfeld décédé il y a un an, et qui fut de l’aveu même de la princesse pour ainsi dire toujours présent dans sa vie.