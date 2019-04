À 21, Louis Sarkozy fait son entrée dans le monde de la mode. Le fils de l’ancien Président de la République s’est associé à la marque espagnole Boonper. Le résultat ? Une ligne de mocassins baptisée « The Enigma Collection » et inspirée d’illustres philosophes, écrivains et scientifiques.

Carla Bruni, future égérie ?

"Dans un monde idéal, on choisirait une paire de chaussures et à travers plusieurs détails et indices - du tissu aux symboles en passant par le design et les couleurs, on serait capable de deviner à qui elle ferait référence", explique celui qui se décrit comme un « outsider » à Tatler. William Shakespeare, Marie Curie ou encore Sigmund Freud sont autant de figures que l’on retrouve sur ces souliers en cuir. Prix affiché : 300 euros.

À l’avenir, Louis Sarkozy aimerait lancer une ligne pour femmes en hommage à l’auteure Virginia Woolf. Et il verrait bien Carla Bruni en tant qu’égérie. "Elle est un peu au-dessus de notre budget", plaisante-t-il.