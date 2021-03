Après s'être ressourcée pendant trois mois à Mar-a-Lago, en Floride, Melania Trump a repris du poil de la bête. Car ils ont beau ne plus être locataires de la Maison-Blanche, l'ancienne First Lady et Donald Trump entendent bien rester dans le paysage médiatique. Et pour ce faire, le couple vient de lancer 45office.com, leur plateforme flambant neuve. Une manière de préparer le terrain pour 2025 ? Ce qui est sûr, c'est qu'un service disponible sur leur site a fait jaser.





Il est effectivement possible de faire appel à l'ancien mannequin pour un événement privé ou mariage. Comme le rapportent le Guardian et Madame Figaro , un formulaire est prévu à cet effet et un délai de six semaines est exigé. Dans le cahier des charges, il faut également préciser si "les médias seront présents" et si d'autres "invités notables" seront également du rendez-vous. Il est précisé qu'il peut tout à fait s'agir d'un anniversaire – pour adulte ou pour enfant –, d'une cérémonie militaire ou encore de l'obtention d'un diplôme. Comme le souligne le média britannique, on ne sait pas si ce service est payant ou non. Exit l'image de femme inaccessible, Melania Trump entend démontrer qu'elle peut être proche du peuple américain.