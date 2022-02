Christian Bale, Joaquin Phoenix, Jared Leto... à Hollywood, les transformations spectaculaires ne sont pas rares et l'Oscar du meilleur acteur est souvent à la clé. Robert Pattinsin lui, a été victime d'un changement physique bien malgré lui après s'être glissé dans la peau de Bruce Wayne.

Métamorphose nocturne

"L'isolement faisait partie intégrante du tournage, nous tournions toujours la nuit et on ressentait une certaine solitude. On n'a pas le droit de sortir du studio en costume, donc je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait dehors" , a confié Robert Pattinson, qui ne se séparait alors que rarement du masque de l'homme chauve-souris, à GQ . Ce quotidien dans la pénombre a rendu la peau de la star verdâtre et cireuse au fil des semaines. "J'ai vu une photo de moi datant de moi d'avril ( en pleine période de tournage, Ndlr) et ma tête était verte" , a-t-il souligné, affligé, dans le magazine. Pour son Batman, le réalisateur Matt Reeves a misé sur une ambiance glauque, réaliste et nocturne prometteuse. Le long-métrage sort le 4 mars prochain.