Ce 9 juin était synonyme de bonheur pour Britney Spears et Sam Asghari, qui se sont mariés dans leur somptueuse villa à Los Angeles. Une journée qui s'est déroulée sans accroc, ou presque... En effet, l'ex-époux de la chanteuse, Jason Alexander, a fait irruption lors des préparatifs alors que sa présence n'était absolument pas désirée. L'homme avait épousé la chanteuse lors d'un mariage express à Las Vegas en 2004 avant que leur union ne soit annulé 55h plus tard.

Ce 9 juin, il s'est présenté au domicile des stars alors que la cérémonie était en pleine préparation et a affirmé aux vigiles qu'il avait été invité. Il a finalement réussi à rentrer dans la maison et s'est filmé durant tout ce temps pour rediffuser en direct la vidéo sur Instagram. "Elle est ma première et unique femme. Je suis son premier mari. Je suis ici pour empêcher ce mariage", a-t-il crié aux agents de sécurité. Une altercation aurait par la suite éclaté avec les personnes présentes sur les lieux. Les forces de l'ordre seraient intervenues et auraient interpelé l'ex de la star. Selon TMZ, Jason Alexander a été arrêté pour vandalisme, intrusion et agressions. “Je tiens à remercier chaleureusement le département de police du comté de Ventura pour son action adéquate et son bon travail. Je suis en contact étroit avec les autorités locales pour veiller à ce que M. Alexander soit poursuivi conformément à la loi", a de son côté affirmé Mathew Rosengart, l’avocat de Britney Spears, dans les colonnes de Page Six.