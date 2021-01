C'est déjà l'affaire people la plus glaçante de 2021. En début d'année, plusieurs ex d'Armie Hammer sont sorties du bois pour dénoncer les tendances "cannibables" et les fétichismes abusifs de l'acteur américain. Ce qui avait été lancé comme une folle rumeur prend de plus de plus de poids au fil des semaines alors que l'Américain a déjà quitté deux projets en cours, l'un consacré au Parrain , l'autre aux côtés de Jennifer Lopez, dans la foulée.

L'été dernier, celui qui est décrit comme étant fasciné par le sang, le viol et la domination se faisait quitter par Elizabeth Chambres, actrice dont il a partagé la vie durant 10 ans. Aujourd'hui, Page Six nous apprend que la mère de ses enfants a décidé de rompre le silence. "Pas. De mots", a-t-elle écrit, choquée, en apprenant que Timothée Chalamet, sa co-star dans Call Me By Your Name, et Luca Guadagnino, le réalisateur de ce même film, allaient se lancer dans un long-métrage... consacré à un cannibale. Faut-il comprendre qu'Armie Hammer, 34 ans, a directement inspiré ce nouveau projet étonnant ? Le doute est permis.