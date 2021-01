Le roi Philippe, la reine Mathilde ainsi que leurs quatre enfants se sont révélés d’excellents communicateurs.

En 2020, les monarchies ont dû s’adapter comme tout le monde et passer en grande partie en télétravail par le biais de vidéos, réunions et inaugurations virtuelles. Les visites de terrain ont été plus ciblées que jamais, centrées sur les intervenants de première ligne, les secteurs en difficultés et les poses de gestes symboliques. Le roi Philippe, la reine Mathilde ainsi que leurs quatre enfants se sont révélés d’excellents communicateurs. Une communication que l’on imagine parfaitement étudiée et dosée mais toujours empreinte de sincérité, bienveillance et d’à-propos.