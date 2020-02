Les obsèques de la maman de Céline Dion se sont déroulées de façon très intimiste hier à Montréal.

Thérèse Tanguay-Dion est malheureusement décédée pendant la nuit du 16 au 17 janvier dernier. Un drame que Céline Dion a voulu traverser en famille et avec des proches. Durant toute la journée, ils ont pu rendre un dernier hommage à la femme de 92 ans. Une urne funéraire a été déposée avec le mot "Voilà" qui faisait référence à la maman de Céline. Selon une source présente relayée par le Journal de Montréal, "il s'agissait d'un patois de Maman Dion, qui aimait bien finir ses phrases en l'employant."

Très touchés par les messages de ses fans à son encontre, Céline Dion a voulu leur adresser un message sur Instagram accompagné d'une photo en noir et blanc de sa maman: "Au nom de ma famille et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour vos messages de sympathie suite au décès de notre mère. Votre respect et votre fidélité nous ont beaucoup touchés. Vous pouvez écrire un mot ou faire un don sur le site de la Fondation maman Dion. Vous transformerez ainsi notre chagrin en aidant des enfants dans le besoin."